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غداً الأحد .. مدارس جدة تستقبل أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي

غداً الأحد .. مدارس جدة تستقبل أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي
http://almnatiq.net/?p=822242
المناطق - جدة

يعود صباح غد ( الأحد) أكثر من 650 الف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة إلى مقاعد الدراسة  بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ .
ورحب المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بالطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس  مؤكدا على أهمية البداية الدراسية الجادة والمنضبطة مبديا ثقته في قادة وقائدات المدارس بإعطاء هذا الأمر جل عنايتهم من بداية اليوم الدراسي الأول ورصد الغياب و التأكيد على أولياء الأمور بأهمية الانتظام والانضباط.

وأكد المسعودي أنه تم متابعة وصول المقررات الدراسية للفصل الثاني لجميع المدارس منذ وقت مبكر قبل نهاية الفصل الدراسي الأول مشيرا بأن قيادات تعليم جدة بنين وبنات وكذلك المشرفين والمشرفات في كل من  الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيتواجدون صباح غد الأحد في مدارس جدة ورابغ وخليص للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الدراسي الثاني وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان وتذليل المعوقات إن وجدت .

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