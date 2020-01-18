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تعليم تبوك يعلن الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول للعام الدراسي القادم 1442هـ

تعليم تبوك يعلن الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول للعام الدراسي القادم 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=822245
المناطق - تبوك
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1442 هـ للذين أكملوا 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا من مواليد  14/ 4 /1436هـ الموافق 3 /2 / 2015 م فقط كحد أدنى وحتى سن الـ 11 و 3 أشهر كحد أعلى، والتي تستمر حتى الـثالث من شهر صفر المقبل .
وأفاد مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك خالد أبوحوسة أن بداية الفترة الزمنية للتسجيل تبدأ الأحد المقبل بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها المفاضلة والطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية وفي المدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، في حين يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل مَن أمهاتهم سعوديات ومن آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة في الــ27 /6 / 1441هـ, وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات، ومَن في حكمهم، أبناء مواطني دول مجلس التعاون، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين الـ27 /7 / 1441هـ.
وأشار إلى أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي سينطلق في يوم 16 / 8 / 1441هـ وتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص يوم 5 / 9 /1441 هـ مؤكدًا أن التسجيل سيستمر دون توقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 20 / 12 / 1441هـ.
وقال إن الإدارة حددت يوم  20 /  12 / 1441هـ, موعداً لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات التي تشرف عليها وزارة التعليم ولا تزال تتبع جهات أخرى ومعتمدة في نظام ” نور ” لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، إضافة إلى تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، لافتًا الانتباه إلى أنه يشمل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يومًا من مواليد  15 / 4 /1436هـ الموافق 4 /2 / 2015م إلى مواليد 15 /  7  / 1436هـ الموافق 4 /5 / 2015 م، على أن يراجع ولي الأمر المدرسة خلال 10 أيام كحد أقصى من تاريخ التسجيل تجنبًا لإلغاء الطلب .

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