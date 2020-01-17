مدارس الجوف تستقبل أكثر من ٩٢ ألف طالب وطالبة غداً

المناطق - سكاكا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للبنين والبنات، إيذاناً لبداية الفصل الدراسي الثاني والذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

واعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني دافع لبدء الفصل الدراسي الثاني بإيجابية وروح معنوية مرتفعة، وأضاف: “نتطلع لفصل دراسي مميز وحافل بالإنجازات العلمية والتربوية، وداعم للجميع بتحقيق نواتج ومخرجات علمية يفخر بها الوطن”.

ووجه الغامدي جميع الإدارات المعنية بمتابعة احتياجات المدارس وسدها من جميع النواحي التعليمية والإدارية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الطلاب والطالبات، مثمناً جهود القادة والقائدات وحرصهم على السعي الجاد في التهيئة ومتابعة الانضباط المدرسي لتكون بداية جادة للفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.45 صباحاً، في حين تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحاً لجميع مدارس المنطقة.