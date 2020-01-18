كيف تكتب بحيث يقرأ لك الآخرون في الصالون الثقافي بأدبي جدة

جدة - عادل الزهراني

يعاود الصالون الثقافي بأدبي جدة نشاطه، غدا الأحد 19يناير 2020م، 24 جماد الأول 1441ه، بلقاء حواري حول ” الكتابة بحبر ملون” ويستضيف الأستاذة هبة زهير قاضي، حيث تطرح سؤال حول: ماهي الكتابة؟

وتتحدث عن: مقدار الصدق ومقدار الشجاعة في الكتابة، الأفكار الإبداعية في مقابل الواقعية الحقيقية، كيف تعرف أنك كاتب؟ ومتى تعرف أنك ناجح؟ تحاورها الأديبة والطبيبة الدكتورة إيمان أشقر عضو لجنة الصالون الثقافي، التي تحدثت عن اللقاء قائلة: كثير يكتبون وقليلٌ يُقرأ لهم، ونحن في ذلك المساء نطمح أن يكون للحرف بريق، وللكلمات صدى رعد يسمعه الجميع بانتظار كل من أحب القلم الحبر وعشق السطر وحروف الكتابة، الجدير بالذكر أن الصالون الثقافي توقف بنهاية لقاء الأحد 24 نوفمبر 2019م، 27 ربيع الأول 1441هـ، الذي استضاف فيه الفنان ورجل الأعمال حمزة صيرفي، لانشغالات المجتمع بمعرض كتاب جدة ثم الاختبارات النصفية، واجازة منتصف العام الدراسي. يعقد اللقاء في مكتبة النادي الساعه ، 8 مساء.