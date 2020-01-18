أبها يدخل التاريخ.. ويصعد لملاقاة الهلال

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سجل فريق أبها رقم جديد في مسيرته، بعبوره إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، عندما تغلب على مضيفه الفتح بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء السبت، ليلاقي الهلال في الدور المقبل.

تقدم الفريق الضيف في الدقيقة 28 عن التونسي سعد بقير هدافه الذي استثمر ركلة جزاء نفذها بنجاح، وبعد ذلك كثف الفريق المضيف محاولاته لإدراك التعادل، ولكن مهاجميه لم يتمكنوا من تحويل بعض الفرص إلى أهداف، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أبهاوي.

أعطى التأخر في المباراة حافزاً أكبر لأهل الدار للعودة في الشوط الثاني، وكان لهم ما أرادوا بعد مضي 5 دقائق فقط من صافرة البداية، إذ بلغ علي الزقعان شباك أبها بهدف في الدقيقة الـ50، معيداً الفريق الأزرق إلى أجواء اللقاء، قبل أن يتسيد التعادل مجريات المواجهة حتى انتهت الدقائق الـ90، وتصل المباراة إلى الوقت الإضافي.

ولم ينجح أي فريق من حسم اللقاء من الأشواط الإضافية والتي شهدت تفوقاً طفيفاً لأصحاب على ضيوفهم من حيث السيطرة وبناء الهجوم، قبل بلوغ الفريقين ركلات الترجيح، وفوز أبها بخمسة أهداف لثلاثة.