القيادة تهنئ زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا

المناطق _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.