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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال

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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال
http://almnatiq.net/?p=822268
المناطق _ الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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