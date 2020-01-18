تعليم الليث ” يعلن جاهزيته مع عودة (٣٣) ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

يتأهب أكثر من (٣٣) ألف طالب وطالبة بكافة المراحل الدراسية في إدارة التعليم بمحافظة الليث ، صباح غد الأحد الموافق ٢٤ / ٥ / ١٤٤١هـ ، للعودة إلى مقاعد الدراسة استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بعد أن تمتعوا بقضاء إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ .

و رحب مدير إدارة التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات متمنيا لهم فصلا دراسيا حافلا بالعطاء والتميز ، وبالجد والاجتهاد و المثابرة ، مؤكدا جاهزية كافة مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وشدد ( الحازمي ) على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة بدون تقصير أو تهاون ، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب ،

مشيرا إلى الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للمساهمة في تحقيق الانضباط المدرسي مما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم .

واعتمد ( الحازمي ) خطة الجولات الإشرافية والتي سيقوم على تنفيذها أكثر من (٣٠٠ ) مشرفاً تربوياً ومشرفة تربوية لتفقد مدارس ( البنين والبنات ) ومتابعة انتظام الدراسة ، وتذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت ، و تلمس احتياجات المدارس وتقديم العون والمساعدة لهم ، ورفع تقارير إشرافية بذلك .

من جانب آخر أنهت إدارة المستودعات المركزية والمستودعات الفرعية في أضم وربوع العين توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني منذ وقت مبكر على كافة المدارس ، وشرعت المدارس في فرزها وتجهيزها استعدادا لتوزيعها على الطلاب والطالبات صباح غد .

كما أبلغ قسم خدمات الطلاب شركات النقل والمتعهدين بضرورة التواجد مبكرا والاستعداد الجيد لنقل الطلاب والطالبات مع بداية العودة لمدارسهم وانطلاقة الفصل الدراسي الثاني.