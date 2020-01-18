أستراليا تلحق مع السعودية إلى نصف النهائي لكأس آسيا بفوزها على المنتخب السوري

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تأهل المنتخب الأسترالي الأولمبي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2020 ، المؤهلة لأولمبياد طوكيو، بعد فوزه على المنتخب السوري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد راجامانغالا في بانكوك.

وسجل هدف المنتخب الأسترالي لاعبه الحسن توريه في الدقيقة 102 وبذلك يلتقي المنتخب الأسترالي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية والأردن.

وكان المنتخب الأسترالي تأهل لدور الثمانية بصفته أول المجموعة الأولى بعدما حصد خمس نقاط، فيما تأهل المنتخب السوري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.