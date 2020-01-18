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التعليم تبدأ غدا في توزيع مناهج اللغة الصينية على 3 إدارات تعليمية

التعليم تبدأ غدا في توزيع مناهج اللغة الصينية على 3 إدارات تعليمية

أبرز المواد

التعليم تبدأ غدا في توزيع مناهج اللغة الصينية على 3 إدارات تعليمية

التعليم تبدأ غدا في توزيع مناهج اللغة الصينية على 3 إدارات تعليمية
http://almnatiq.net/?p=822282
المناطق _ الرياض

تبدأ وزارة التعليم غداً الأحد  في توزيع مناهج الكتب الصينية لبعض المدارس كمرحلة أولى؛ تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإدراج اللغة الصينية كمقرر على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وأظهرت صور متداولة الكتب  والتي جاءت بعنوان “هيا نتعلم الصينية”، فيما تقوم عمالة بإنزالها لتسليمها للإدارات التعليمية،فيما يأتي هذا التطور بهدف تعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الصين الشعبية ً.

وبحسب مصادر صحيفة” المرصد ” أن  المنهج الصيني سيطبق على ثلاث مدن هي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة، من خلال 12 مدرسة تتضمن في منطقة الرياض “ث / مجمع الملك سعود (بنين)، ث / الأمير فيصل بن فهد (بنين)، ث / 124 (بنات)، ث / 128 (بنات)”، وفي المنطقة الشرقية “ث / الملك عبدالله بن عبدالعزيز (بنين)، ث / الخبر (بنين)، ث / سناء الجعفري (بنات)، ث / 28 (بنات)”، وفي محافظة جدة “ث / مجمع الأمير سلطان (بنين)، ث / الثغر بالخالديه (بنين)، ث / 61 (بنات) وث / 74 (بنات)”.

وبهذه الخطوة، تلتحق المملكة بخمس سكان العالم الذين يتكلمون الصينية، بدءاً من الدولة الأم، مروراً بسنغافوراً، ووصولاً إلى الدول المحيطة بها، والتي تشتهر بالتجارة مثل تايوان.

 

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