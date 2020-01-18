الأهلي يحقق فوزا صعباً على الوحدة ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

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تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكن من الفوز بصعوبة على نظيره الوحدة بنتيجة ( 2-1 ) في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 8 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

افتتح فريق الوحدة بالهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالله الزوري، بقدمه من متابعة لكرة تم تنفيذها من ضربة ركنية في الدقيقة الـ”8″ من زمن الشوط الأول.

بينما تعادل للأهلي اللاعب عمر السومة من ركلة الجزاء في الدقيقة “26” من زمن الشوط الثاني، وعاد اللاعب ماركو مارين وأحرز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة “68” من زمن الشوط الثاني عن طريق هجمة مرتدة.

وبهذه النتيجة تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

https://twitter.com/riyadiyatv/status/1218581396689690625?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1218581396689690625&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2F417807.html