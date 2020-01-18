قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني يؤكد استمرار العمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

المناطق _ عدن

أكد قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، استمرار العمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف الجبهات.

وقال قائد العمليات المشتركة اليمني خلال اجتماع لقيادات العمليات المشتركة، اليوم في مأرب، إن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه الجيش مسنودًا بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بجبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي يخوضها الجيش اليمني مسنودين بتحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات.

وثمن اللواء بن عزيز دور تحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر التمرد المدعوم إيرانيًا، والذي يهدد استقرار اليمن والمنطقة العربية.