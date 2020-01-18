سمو نائب أمير حائل يطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020

المناطق _ حائل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نسيان الدولي 2020، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة اليوم في صالة الاجتماعات الرئيسة بديوان الإمارة.

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بالدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة المساهمة بنجاح الرالي، مشيداً سموه بالنقلة التنظيمية النوعية للراليات بالمملكة، ومتطلعاً لتحقيق نجاحات أكب لرالي حائل الدولي وراليات السعودية والراليات العالمية التي تقام في أرض الوطن.

وعقدت اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020 برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف اجتماعاً بمقر هيئة تطوير حائل اليوم، ناقشت من خلاله الخطوات التحضيرية لتنظيم الرالي في نسخته الخامسة عشرة، وتهيئة جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية والأمنية لضمان استمرار النجاحات السابقة.

واطلع المشاركون في الاجتماع على إنجازات المرحلة الماضية، التي تضمنت الجوانب التنظيمية وسير العمل بالحملة التسويقية الأولية للرالي, بالإضافة إلى تقارير الشركاء والمنظمين في الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية فيما يخص الاستعدادات الفنية الخاصة بالسباق ومشاركة المتسابقين وآلية التسجيل للراغبين في المشاركة بالرالي، التي سيعلن عنها لاحقاً من خلال (موقع الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدرجات النارية), حيث سيشهد الرالي هذا العام مشاركات دولية موسعة ومراقبة دولية من الاتحاد الدولي