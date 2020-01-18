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تونس تعتذر عن المشاركة في المؤتمر الدولي ببرلين حول ليبيا

تونس تعتذر عن المشاركة في المؤتمر الدولي ببرلين حول ليبيا
http://almnatiq.net/?p=822299
المناطق _ وكالات

اعتذرت تونس عن المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرّر تنظيمه ببرلين غدًا.
وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، أمس الجمعة، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر.
وأرجعت الخارجية قرار عدم المشاركة في المؤتمر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي بدأ منذ شهر سبتمبر 2019، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي.وقالت في سياق متصل: “إنّ قرار تونس بعدم التمكّن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنّ لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا، علاوة على كونها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين.

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