بدء الاستعدادات لـرالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ م

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي الجهات المعنية بالاستعدادات لإطلاق رالي حائل 2020 الدولي نيسان في نسخته الـخامسة عشر على التوالي الذي سيبدأ بتاريخ 3 فبراير القادم ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه ، بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم واشراف فني على السباق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020 الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السيف بأن استعدادات الرالي اكتملت من قبل اللجان الفرعية لهذا الحدث الكبير في نسخته الـ 15 ، بدعم ومتابعة مباشره من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية بأن الرالي سيقام خلال الفترة من 3 فبراير 2020 الموافق 9 جماد ثاني 1441هـ إلى 8 فبراير 2020 الموافق 14 جماد ثاني 1441هـ .

لافتاً أن الرالي في نسخته الـ 15 سيكون على مسار صحراوي بمسافة اجمالية ما يقارب 1700 كيلو متراً موزعة على أربعة مراحل خاصة بتنوع مختلف التضاريس في صحراء منطقة حائل التي تحمل القيمة النسبية المميزة والمناسبة لاتساع إقامة هذا الحدث الهام والتي تتمتع بها منطقة حائل مهد الراليات السعودية ، مؤكداً أنه تم اضافة مرحلة جديدة للمتسابقين الذين سيكون هناك زيادة في عددهم ، وأوضح ” السيف ” لن يكون هناك فعاليات مصاحبة للرالي وذلك لتزامنه مع فعاليات موسم حائل وتم الاكتفاء بالحدث الرياضي الأكبر ، واكد رئيس اللجنة التنفيذية على استمرار نجاحات الرالي المتولية بإذن الله بتعاون وتناغم تام منقطع النظير مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية والجهات الحكومية الداعمة بمنطقة حائل الفاعلة لإنجاح هذا الحدث .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة قد اطلع على استعدادات اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة في 6 يناير الماضي في صالة الاجتماعات الرئيسية بديوان الإمارة.