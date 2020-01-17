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“المفاريد” مسابقة جديدة تستهدف صغار المنتجين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدًا في وادي الدواسر

أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدًا في وادي الدواسر

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أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدًا في وادي الدواسر

أكثر من 33 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة غدًا في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=822322
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
يعود صباح غدٍ الأحد، أكثر من ٣٣ ألف طالب وطالبة بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل إلى مدارسهم وبعد أن أنهوا فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول وحصدوا ثمرة كفاحهم .
وقال مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري أهنئ أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات ببدء العام الدراسي الثاني وأحيي زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات على ما يقدمونه من جهد وأداء لتنشئة أجيال تبني هذا الوطن الذي يقدم عطاءه للتعليم بكل سخاء لتنطلق منظومتنا التعليمية نحو غاياتها وأهدافها وفق تطلعات قيادتنا ووزارتنا سائلاً المولى للجميع التوفيق والسداد، ومتمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة، مشيرًا إلى جاهزية مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية لاستقبال كل الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها
وأشاد “العُمري ”  بجهود قادة وقائدات المدارس في تهيئة مدارسهم لاستقبال الطلاب والطالبات، حرصًا منهم على خلق بيئة مدرسية وتربوية مناسبة وجاذبة ومحفزة على التميز والإبداع.

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