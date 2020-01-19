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“المفاريد” مسابقة جديدة تستهدف صغار المنتجين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

“المفاريد” مسابقة جديدة تستهدف صغار المنتجين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=822326
المناطق _ الرياض

رحب مُلاك الإبل بإعلان رئيس نادي الإبل فهد بن بن فلاح بن حلثين دخول منافسات المفاريد في النسخة القادمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مشيرين إلى أن تلك المبادرة ستشكل موردًا اقتصاديا مهمًا وستنعش سوق الإبل بشكل كبير.
وشدد المُلاك على أن اعتماد إقامة مسابقة للمفاريد سيعود بفائدة كبير على مُلاك الإبل البسطاء، حيث يهدف القرار إلى استفادة مالك الإبل البسيط من إنتاجه وزيادة المورد الاقتصادي لديه برفع أسعار مفاريد الإبل كونها أهم الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها أهل البادية، كذلك يهدف القرار لحماية صغار الملاك من استغلال المستثمرين.
ويقول مالك الإبل شجاع الدوسري: “رئيس نادي الإبل فلاح بن حثلين، يعرف ما يحتاجه ملاك الإبل ويلبي احتياجاتهم من خلال تنفيذ العديد من المسابقات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ولعل آخر مبادراته هو إعلان دخول مسابقات فئة المفاريد في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لرفع أسعارها، وجاء هذا القرار لمعرفته التامة أن مالك الإبل البسيط قد يندفع لبيع إنتاجه من المفاريد بأسعار منخفضة لعدم وجود منافسات لها بالمهرجان ولكن بعد هذا الإعلان سوف يتمسك كل مالك بما لديه من فرديات ولن يبيعها إلا بأسعار مقنعة لأنه بعد الفوز بها في المنافسات التي فتحت لها في النسخة القادمة سيكون الطلب متزايدًا عليها وسترتفع أسعارها”.
وكان رئيس نادي الإبل السعودي رئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن أمس في برنامج ليالي الصياهد عن أن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ستشهد دخول مسابقة خاصة بالمفاريد.

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