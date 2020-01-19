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القوات المسلحة اليمنية: نخوض معركة مفتوحة مع المليشيات المدعومة من إيران
http://almnatiq.net/?p=822339
المناطق_وكالات

دعت قيادة الجيش اليمني لاتخاذ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب والذي أدى إلى مقتل 60 من عناصر قوات الشرعية وجرح أكثر من خمسين. وأوضح الجيش أن الحوثيين استهدفوا مسجدا داخل مركز للجيش في مأرب

وكانت مصادر عسكرية وطبية ذكرت أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على معسكر الإستقبالفي ذمار، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة

وأعلن الإعلام العسكري أن الجيش اليمني أسقط مسيرة، فيما انفجرت الثانية في الموقع

يأتي هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء

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