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75 مواطن ومقيم يشاركون في حملة التبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل

75 مواطن ومقيم يشاركون في حملة التبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل
http://almnatiq.net/?p=822342
المناطق_الرياض

شارك 75 مواطن ومقيم في حملة التبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل والتي نضمها مركز قوة الحركة بمقره بحي قرطبة شمال الرياض

والتبرع بالدم واحد من أهم الأنشطة الخيرية التي يمكن لأي شخص القيام بها ، حيث أن كيس واحد من الدم قادر على إنقاذ حياة إنسان يعاني من مرض او إصابة اثناء الدفاع عن الوطن مما يجعل الجسم بالكامل بحاجه إلى الدم ويعتبر التبرع بالدم أحد أنواع

التضامن الإنساني ذات الأهداف النبيلة

وانطلقت الحملة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس السبت وشهدت اقبالاً كثيفاً من الجمهور الذي لم يتمكن بعضهم من التبرع بسبب بعض الموانع الصحية التي ذكرها القائمون على الحملة لهم

كما شهدت الحملة حضور عدد من الإعلاميين ومشاهير السوشل ميديا والفرق التطوعية

من جانبها عبرت الأستاذة وضحى الهاجري المدير التنفيذي لمركز قوة الحركة عن سعادتها لمساهمة المركز بتقديم شي يسير لجنودنا البواسل الذي ضحوا بالغالي والنفيس وليس فقط بدمائهم لأجل هذا الوطن الغالي

بل وأسهموا بعد فضل الله تعالى بحمايته من الأعداء والمتربصين به

وأضافت الهاجري ان رجال الأمن ايضاً لم ننساهم من هذه الحملة فهم الدرع الواقي والحصن الأمين ضد كل المحاولات الهادفة لزعزعة الأمن من خلال تصديهم للعمليات الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار وطننا الغالي

وذكرت الهاجري بان الحملة ترحب وتسعد باستقبال الراغبين بالتبرع بالدم من الجنسين يومي الأحد والاثنين 1 2 / 6 / 1441

المصادف 26 27 / 1 / 2020

بنفس مقر المركز ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءاً

معبرة عن شكرها وتقديرها لكل الجهات التي شاركت بهذه الحملة لتحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله وهو الوصول لعدد 300 متبرع بالدم

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