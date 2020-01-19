المغرب يبدي استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا

المناطق _ وكالات

أعربت المملكة المغربية اليوم عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده غذا في برلين بالمانيا حول ليبيا.

وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم، أن المملكة المغربية كانت دائمًا في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية”، مضيفًا أن المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحضى بدعم مجلس الأمن، وقبول جميع الفرقاء الليبيين من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.

وأوضح البيان أن المغرب لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، مبينًا أن المملكة المغربية ستواصل انخراطها إلى جانب الليبيين، والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل الإسهام لإيجاد حل للأزمة الليبية.