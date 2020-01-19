احدث الأخبار

الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق
أبرز المواد
 دول الساحل الخمس تصدر إعلانًا حول مساهمة الثقافة في مكافحة التطرف
أبرز المواد
 المغرب يبدي استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعرب عن أملها في إيجاد حل في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية
أبرز المواد
 الأرصاد : سماًء غائمة جزئياً إلى غائمة على عدة مناطق
أبرز المواد
 «الصحة العالمية»: قصور في تطوير مضادات حيوية جديدة يعرض حياة البشر للخطر
أبرز المواد
 أتليتيكو يسقط أمام إيبار في الدوري الأسباني
أبرز المواد
 الملكة إليزابيث تعلن تجريد الأمير هاري وزوجته الألقاب الملكية
أبرز المواد
 مصر تعلن تسديد ديون خارجية بمليارات الدولارات
أبرز المواد
 توضيح من “المرور” بشأن مخالفة عدم استخدام “إشارة الالتفاف”
أبرز المواد
 في أحد أحياء المغرب.. العثور على جثة مواطن فرنسي اعتنق الإسلام مؤخرا
أبرز المواد
 جستنيه : الهلال سيدفع الثمن غالياً إذا لم ينضم هذا اللاعب للقائمة الآسيوية !
أبرز المواد
الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

أبرز المواد
دول الساحل الخمس تصدر إعلانًا حول مساهمة الثقافة في مكافحة التطرف

دول الساحل الخمس تصدر إعلانًا حول مساهمة الثقافة في مكافحة التطرف

أبرز المواد
المغرب يبدي استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا

المغرب يبدي استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا

أبرز المواد
الأمم المتحدة تعرب عن أملها في إيجاد حل في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

الأمم المتحدة تعرب عن أملها في إيجاد حل في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

أبرز المواد

دول الساحل الخمس تصدر إعلانًا حول مساهمة الثقافة في مكافحة التطرف

دول الساحل الخمس تصدر إعلانًا حول مساهمة الثقافة في مكافحة التطرف
http://almnatiq.net/?p=822378
المناطق _ وكالات

اصدر وزراء الثقافة في دول الساحل الخمس بالعاصمة البوركينية اليوم إعلان “واغادوغو” القاضي بأهمية مساهمة الثقافة في التصدي للتطرف العنيف ومكافحته في دولهم.
واعتمد دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد، هذا الإعلان في أعقاب أعمال مؤتمر عقدوه في واغادوغو خلال الثلاثة أيام الماضية بهدف دعم استخدام الثقافة في محاربة تصاعد وتيرة التطرف العنيف.
وتضمن برنامج المؤتمر ورشات عمل ولقاءات ثقافية حول أهمية الثقافة وضرورة مساهمتها في الحد من انتشار العنف والتطرف بالمنطقة.

روابط ذات صلة

الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق
المغرب يبدي استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا

المغرب يبدي استغرابه لإقصائه من مؤتمر برلين حول ليبيا
الأمم المتحدة تعرب عن أملها في إيجاد حل في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

الأمم المتحدة تعرب عن أملها في إيجاد حل في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*