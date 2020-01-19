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الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

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الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق

الحكومة الأسترالية: 76 مليون دولار لتعافي السياحة المتأثرة من الحرائق
http://almnatiq.net/?p=822382
المناطق _ وكالات

أعلنت الحكومة الأسترالية المحافظة عن حزمة تعافي سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (3ر52 مليون دولار أمريكي) استجابة لحرائق الغابات المدمرة .
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم إن السياحة الأسترالية تواجه “أكبر تحد .
وأضاف موريسون أن هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه ملياري دولار أسترالي.
وذكر موريسون إن واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن “هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات”.
وتابع موريسون إن التمويل “يتعلق بجذب المزيد من الزوار للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد وخاصة في تلك المناطق التي دمرت بشكل مباشر”.

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