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الدفاع المدني ينفذ تجربة لصافرات الإنذار بمدينة الدمام يوم الأربعاء القادم

الدفاع المدني ينفذ تجربة لصافرات الإنذار بمدينة الدمام يوم الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=822393

تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وأوضحت المديرية أنها ستنفذ تجارب مماثلة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في وقت لاحق بهدف التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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