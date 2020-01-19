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الرئيس اليمني يشدد على رفع الجاهزية القتالية عقب قصف معسكر للجيش بمأرب

الرئيس اليمني يشدد على رفع الجاهزية القتالية عقب قصف معسكر للجيش بمأرب

أبرز المواد

الرئيس اليمني يشدد على رفع الجاهزية القتالية عقب قصف معسكر للجيش بمأرب

الرئيس اليمني يشدد على رفع الجاهزية القتالية عقب قصف معسكر للجيش بمأرب
http://almnatiq.net/?p=822396
المناطق _ عدن

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على رفع الجاهزية القتالية للجيش الوطني في بلاده، بعد هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على معسكر بمحافظة مأرب راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
ووصف الرئيس الرئيس اليمني في اتصالين هاتفيين أجراهما مع محافظ مأرب سلطان العرادة والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري العملية بالإرهابية الغادرة والجبانة، وقال إن ميليشيا التمرد والانقلاب هي من نفذتها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الهجوم طال مسجدًا في معسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب.
وأكد الرئيس هادي تعزيز الجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال المخططات العدائية والتخريبية كافة وحفظ الامن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية المارقة.
وقال: إن مثل هذه العمليات الارهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولًا إلى بيوت الله بما تمثله من اعتداء سافر فإنها أيضًا تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد الرئيس اليمني عزم اليمنيين وبدعم واسناد من دول التحالف العربي على قطع دابر تلك الميليشيات المارقة ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة.
من جهتهما، أكد محافظ مأرب والمفتش العام استمرار الجيش الوطني في مواصلة عملياته العسكرية وتحقيق اهدافه المرسومة وتحقيق الانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة.

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