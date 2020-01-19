لأول مرة.. محامو ترامب يردون على “لائحة الاتهام” الموجهة ضده !

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http://almnatiq.net/?p=822400
المناطق _ وكالات

رفض الفريق القانوني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل قاطع مساءلة الرئيس، التي يطالب بها مجلس النواب بالكونغرس، مؤكدا براءته كما وصف التهم ضده بأنها “هجوم خطير” على الأمريكيين.

وتطرق محامو ترامب رسميا وللمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وذلك في وثيقة من 6 صفحات.

وتشكل المادتان اللتان تهدفان لعزل ترامب من منصبه أساس محاكمته، التي تبدأ بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء.

وقال أحد 3 مصادر مقربة من الفريق القانوني لترامب في إفادة للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة “نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه العملية”.

وذكرت المصادر أن الرد على المساءلة سيقول إن القضية ضد الرئيس “ما هي إلا هجوم خطير على الشعب الأمريكي” وحقه في التصويت.

وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن المادتين تنتهكان الدستور الأمريكي وستلحقان به ضررا دائما.

وترامب متهم بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعرقلة عمل الكونغرس في تحقيقه في القضية، فيما ينفي الرئيس ارتكاب أي مخالفات.

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