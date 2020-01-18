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مركز قوة الحركة ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل

مركز قوة الحركة ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل
http://almnatiq.net/?p=822403
المناطق _ الرياض
شارك 75 مواطن ومقيم في حملة التبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل والتي نضمها مركز قوة الحركة بمقره بحي قرطبة شمال الرياض .
و يعد التبرع بالدم من أهم الأنشطة الخيرية التي يمكن لأي شخص القيام بها ، حيث أن كيس واحد من الدم قادر على إنقاذ حياة إنسان يعاني من مرض او إصابة اثناء الدفاع عن الوطن مما يجعل الجسم بالكامل  بحاجه إلى الدم ويعتبر التبرع بالدم أحد أنواع
التضامن الإنساني ذات الأهداف النبيلة.
وانطلقت الحملة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس السبت  وشهدت اقبالاً كثيفاً من الجمهور الذي لم يتمكن بعضهم من التبرع بسبب بعض الموانع الصحية التي ذكرها القائمون على الحملة لهم .
وشارك في الحملة عربة التبرع بالدم المتنقلة التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والتي تتنقل في كافة انحاء العاصمة الرياض وتتواجد بشكل دائم على طريق الملك عبدالله ناهيك عن المتنزهات والحدائق العامة والمهرجانات . وساهم العاملون بها بجلب عشرات المتبرعين طيلة فترات تواجدهم أثناء تنقل العربة . ومركز طب الاسنان بشرق الرياض وتطبيق سنار ومركز اراء  الرواد للرعاية النهارية .
كما شهدت الحملة حضور  عدد من الإعلاميين ومشاهير السوشل ميديا والفرق التطوعية .
من جانبها عبرت الأستاذة وضحى الهاجري المدير التنفيذي لمركز قوة الحركة عن سعادتها لمساهمة المركز بتقديم  شي يسير لجنودنا البواسل الذي ضحوا بالغالي والنفيس وليس فقط بدمائهم  لأجل هذا الوطن الغالي
بل وأسهموا بعد فضل الله تعالى بحمايته من الأعداء والمتربصين به
وأضافت الهاجري ان رجال الأمن ايضاً لم ننساهم من هذه الحملة فهم الدرع الواقي والحصن الأمين ضد كل المحاولات الهادفة لزعزعة الأمن من خلال تصديهم للعمليات الإرهابية والإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار وطننا الغالي .
وذكرت الهاجري بان الحملة ترحب وتسعد باستقبال الراغبين بالتبرع بالدم من الجنسين يومي الأحد والاثنين 1 – 2 / 6 / 1441
المصادف  26 – 27 / 1 / 2020
بنفس مقر المركز ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءاً .
معبرة عن شكرها وتقديرها لكل الجهات التي شاركت بهذه الحملة لتحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله وهو الوصول لعدد 300 متبرع بالدم  .

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