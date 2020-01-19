آل الشيخ يطمئن محبيه.. أنا بحب الناس .. في صحة وخير

المناطق _ بريدة

بعد غياب دام لأيام ، عاد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مغردًا عبر حسابه في تويتر ليطمئن محبيه على صحته بأبيات شعرية قال فيها:

أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه

اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه

أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه

وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه

وتفاعل العديد مع تغريدة آل الشيخ، داعين له بالشفاء ودوام الصحة والعافية، عبر وسم “#تركي_ال_الشيخ” الذي تصدر الترند السعودي بأكثر من 30 ألف تغريدة، متداولين فيه صورة لآل الشيخ أثناء رحلته العلاجية.