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مليون طالب وطالبة ينتظمون في مدارس العاصمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

مليون طالب وطالبة ينتظمون في مدارس العاصمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=822439
المناطق - واس

انتظم قرابة مليون طالب وطالبة تابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في 4700 مدرسة، اليوم، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.
وزار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عدداً من المدارس للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث قام بجولة على الفصول الدراسية والتقى بالطلاب، حاثهم على الجد والاجتهاد والانضباط فهي وسيلتهم للتفوق والتميز.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد أكدت جاهزيتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.
كما وجهت متعهدي المقاصف الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالتجهيزات والأثاث والأغذية المسموح فيها في المقاصف.
وفي النقل المدرسي استعدت الإدارة لنقل 90321 طالباً وطالبةً منهم 82216 في المدارس الحكومية العامة و8105 في معاهد ومراكز التربية الخاصة، بأسطول يبلغ 1915 حافلة منها 1200 حافلة للتعليم العام، و771 حافلة للتربية الخاصة ولذوي الإعاقة الحركية بحافلات ذات مواصفات خاصة بهم.
وأكدت الإدارة على متعهدي النقل تطبيق نظام التتبع في الحافلات المدرسية كأحد معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي و بضوابط اختيار السائقين وتدريبهم، وتجهيز الحافلات وفق اشتراطات الأمن والسلامة، مع التزام الشركات المتعهدة بتوفير مشرف في كل حافلة مدرسية و استيفاء متطلبات السلامة داخل الحافلات والتأكد من أهلية سائقي الحافلات وسلامة أوراقهم النظامية كالإقامة والرخصة المؤهلة لقيادة الحافلات.

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