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شاهد..سيدة كويتية ترد على مسيئين للمملكة وتستذكر مواقف المملكة التاريخية مع الكويت

شاهد..سيدة كويتية ترد على مسيئين للمملكة وتستذكر مواقف المملكة التاريخية مع الكويت
http://almnatiq.net/?p=822441
المناطق _ الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للسيدة الكويتية “عبلة المرزوق”، تشيد بدور المملكة، ودفاعها عن استقلال الكويت.
واحتفظت السيدة التي تدعى “عبلة المرزوق” بقصاصات صحفية أعلنت فيها المملكة عن الدفاع عن استقلال الكويت الشقيقة.
وقالت المرزوق خلال الفيديو: السعودية تُعطِي ولا تأخذ.. دخلناها لاجئين عزًّتنا وردّتنا سلاطين، وعلى رأسي المملكة، وأحبها كثيرًا.
وأضافت المرزوق قائلة: المملكة ساعدت في استقلال الكويت وحماية شعبها، وتستحق أن نكون بجانها دائمًا، السعودية تعطيك ما تأخذ منك.
وانتقدت المرزوق من أسمتهم بعض الأشخاص الذين يتهمون السعوديين بالدواعش، وقالت لهم استحوا على وجيهكم، السعودية لو تريد تخرب في الكويت ما كانت ساعدتها في استقلالها”.
الجدير بالذكر ان السيدة عبلة المرزوق هي والدة الشيخ صباح سعود الصباح.

 

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