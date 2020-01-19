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” القربة ” و ” الزير ” تجذب مياهها زوار مهرجان وادينا تراث وأصالة

” القربة ” و ” الزير ” تجذب مياهها زوار مهرجان وادينا تراث وأصالة
http://almnatiq.net/?p=822451

جذبت ” القربة ” و ” الزير ” التي وفرتها اللجنة المنظمة لمهرجان وادينا تراث وأصالة في وادي الدواسر عطش الناشئة في وادي الدواسر الذين احتسوا الماء منها وتلذذوا بطعمها ، في ذاكرة تراثية لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم في تخزين الماء وشربه وخاصة في فصل الصيف.
وعلى مدى 14 يوماً من عمر مهرجان وادينا تراث وأصالة في نسخته الرابعة ، آثر الناشئة شرب الماء من تلك الأوعية الخاصة بـ ” القربة ” و ” الزير ” على المياه المعبأة في الأوعية البلاستيكية على الرغم من توفر مقومات الحياة العصرية والحضارية والاقتصادية في محافظة وادي الدواسر.
وأكَّد المنظمون للمهرجان أنهم قد عمدوا إلى جعل ” القربة ” و ” الزير ” من المشاهد المحسوسة في المهرجان إحياء لذلك التراث ، ولتعريف الجيل الجديد بتلك الأوعية التراثية.

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