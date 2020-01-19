” القربة ” و ” الزير ” تجذب مياهها زوار مهرجان وادينا تراث وأصالة

جذبت ” القربة ” و ” الزير ” التي وفرتها اللجنة المنظمة لمهرجان وادينا تراث وأصالة في وادي الدواسر عطش الناشئة في وادي الدواسر الذين احتسوا الماء منها وتلذذوا بطعمها ، في ذاكرة تراثية لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم في تخزين الماء وشربه وخاصة في فصل الصيف.

وعلى مدى 14 يوماً من عمر مهرجان وادينا تراث وأصالة في نسخته الرابعة ، آثر الناشئة شرب الماء من تلك الأوعية الخاصة بـ ” القربة ” و ” الزير ” على المياه المعبأة في الأوعية البلاستيكية على الرغم من توفر مقومات الحياة العصرية والحضارية والاقتصادية في محافظة وادي الدواسر.

وأكَّد المنظمون للمهرجان أنهم قد عمدوا إلى جعل ” القربة ” و ” الزير ” من المشاهد المحسوسة في المهرجان إحياء لذلك التراث ، ولتعريف الجيل الجديد بتلك الأوعية التراثية.

