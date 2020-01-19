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الدكتور الربيعة يلتقي مدير العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية

الدكتور الربيعة يلتقي مدير العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية

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درس إمكانية التعاون بين الجانبين لتنفيذ مشاريع وبرامج طبية للشعب السوداني الشقيق.

الدكتور الربيعة يلتقي مدير العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية

الدكتور الربيعة يلتقي مدير العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=822457
المناطق - واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، مدير العمليات الطارئة بمنظمة الصحة العالمية بيتر غراف، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني في جمهورية السودان المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والدور الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لتقديم برامج صحية متعددة في الدول ذات الاحتياج، وإمكانية التعاون بين الجانبين لتنفيذ مشاريع وبرامج طبية للشعب السوداني الشقيق.
وأشاد بيتر غراف بالجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية والدور المهم الذي تؤديه بالشراكة مع المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تخفيف معاناة كثير من الشعوب في العالم.

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