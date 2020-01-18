اللهيبي يفتتح برنامج المشرفين الجدد

المناطق - عادل الزهراني

افتتح اليوم – الاحد – المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف د طلال بن مبارك اللهيبي برنامج المشرفين الجدد للعام الدراسي 1440-1441هـ بمركز الطائف العلمي ، وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية المكلف بالشؤون التعليمية محمد عامر النفيعي والمساعد للخدمات المساندة المهندس وسام حابس وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية ( بنات ) مها الزايدي في الجانب النسائي ، حيث يستفيد من البرنامج 123 مشرف ومشرفة تربوية .

ويهدف البرنامج الذي أعدته إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات بشكل عام إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفين التربويون الجدد من خلال معرفتهم بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية ، ويسعى إلى تحقيق 11 هدفاً تفصيلياً ، ويستمر لمدة 10 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية ن يتضمن العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات التربوية .

ودعا المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي المشرفين والمشرفات التربويين إلى الحرص والمتابعة الدائمة المثمرة، والتركيز على جوانب العملية التعليمية والتي تتجاوز المعلم إلى الطالب والمادة الدراسية، وصولاً إلى النهوض بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات.

وأكد المدير العام في كلمته أن المشرف التربوي عليه مهام وأدوار هامة تتجاوز تسجيل الملاحظات خلال متابعاته اليومية، إلى تعزيز جوانب التميز في المعلم، ومعالجة القصور فيه، موضحًا أن دور المشرف لا يقف عند المعلم، بل يتجاوزه إلى المادة الدراسية، وإدارة تدريسها، والوسائل التعليمية لها، والجهود المبذولة للارتقاء بها، مشيرًا إلى أهمية خلق قنوات تواصل دائم مع المعلمين لتزويدهم بكل جديد ومفيد، مؤكدًا أهمية ذلك كله في النهوض بالمستوى التحصيلي للطالب، والارتقاء بالعملية التعليمية. مقدماً شكره وتقديره لإدارتي الإشراف التربوي ممثلة في مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي ومديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي وفريق العمل معهما على حسن الإعداد والتخطيط والتنظيم المتميز للبرنامج لتحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج. كما وجه شكره لمركز الطائف العلمي على استضافتهم للبرنامج وتهيئتهم للمقار التدريبية والمناخ الملائم للبرنامج.

وفي الجانب النسائي انطلق البرنامج التدريبي في تمهين المشرفات المستجدات ، يتضمن تنفيذ عدد من المحاور وورش العمل والتي تضم الإشراف التربوي مفهومه وخصائصه، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، و كفايات المشرف التربوي، كذلك التعريف بالإشراف التربوي “أساليبه وأنواعه”، وأدوات قياس الأداء، والتحصيل الدراسي، ولائحة تقويم الطالب، كما يتضمن البرنامج التدريب على كتابة التقارير والمخاطبات الرسمية، ويناقش أهميه التنمية المهنية، ودور المشرف في تحسين مؤشرات نواتج التعلم، إضافة إلى استعراض الحوسبة السحابية، وأهمية بوابه المستقبل لتحقيق التعلم الرقمي، كذلك الوقوف على عدد من الخبرات الإشرافية لتأهيل المشرفات، يتخلل ذلك ورش عمل تدريبية.