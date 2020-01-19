الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 22 موقعاً حول المملكة خلال الأسبوع الجاري

المناطق - واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 22 موقعاً خلال هذا الأسبوع حول مناطق المملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد فيها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة “نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة “هويتي انتمائي” التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 12 موقعاً بمنطقة مكة المكرمة وهي محافظات الكامل وميسان وثول والجموم وأضم وبحره, ومراكز قيا وفيضة المسلح ودغبج, ومقر الخطوط السعودية بمدينة جدة وفرع وزارة النقل بمدينة جدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما تزور الوحدة المتنقلة 3 مواقع بمنطقة الرياض وهي محافظة ثادق ومقر بنك التنمية الاجتماعية بالرياض ومقر التأمينات الاجتماعية بالرياض, وموقعين اثنين في كل من منطقة الجوف تشمل بلدية مركز زلوم وبلدية مركز صوير, ومنطقة عسير تشمل مركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق للرجال والنساء.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها في موقع واحد في كل من المنطقة الشرقية في فرع النيابة العامة بمدينة الدمام, ومنطقة القصيم في مديرية مكافحة المخدرات, ومنطقة حائل في مركز تربة بمحافظة بقعاء.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.