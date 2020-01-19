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فيروس “كورونا” يضرب في الصين.. الإعلان عن إصابات جديدة

http://almnatiq.net/?p=822472
المناطق - وكالات

كشفت الصين، الأحد، عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، مما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان في بيان، إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة. وتُوفي اثنان من جراء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.

وبالأرقام المعلنة الأحد، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين إلى 62 شخصا، وجميعهم في مدينة ووهان وسط البلاد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس” في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد “سارس”، وفق ما ذكرت “رويترز”.

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