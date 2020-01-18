مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل يختتم رحلته السياحية للابناء لمحافظة جدة .

المناطق - حائل

بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح العياد وباشراف ومتابعة مدير المركز عارف الخالد ومشرفي المركز .. اختتم مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل، رحلة سياحية ترفيهية لمحافظة جدة خصت الأبناء، وذلك ضمن برامجه المتميزة خلال أجازة منتصف العام رافقهم مشرفي الانشطة والبرامج بالمركز

حيث تخلل الرحلة السياحية زيارة المعالم والمنتجعات والاسواق والمواقع والملاهي الترفيهية مع ضيافة مادبة الغداء بضيافه الشيخ محسن صالح الراجحي .

وكشف المركز، أن أنشطة الرحلات تهدف إلى تمكين الأبناء الأيتام من خلق جو مختلف لهم إضافة إلى تعزيز قدرات الأبناء في التواصل الفعال والعمل الجماعي من خلال برامج تطويرية مُتخصّصة ضمن بيئةٍ ترفيهية مُمتعة من خلال هذه الرحلات السياحية الجميلة لربوع المملكة ‏ وتمثل استجمام وترويح عن الأبناء لتفوقهم الدراسي .

وتأتي الرحلات ضمن أنشطة المركز للتواصل مع شريحة المجتمع والقيام بالدور الاجتماعي للأبناء مما يساعد في بناء قدراتهم .

وشكرت ادارة المركز دعم ومتابعة المدير العام ومساعده لكل ما يعزز من تطوير برامج وخطط المركز ليمكنه من الاستمرار في أداء رسالته الاجتماعية السليمة .

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