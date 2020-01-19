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تعليم حفر الباطن يستقبل أكثر من 104 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني

تعليم حفر الباطن يستقبل أكثر من 104 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني

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تعليم حفر الباطن يستقبل أكثر من 104 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني

تعليم حفر الباطن يستقبل أكثر من 104 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=822481
حفر الباطن - المناطق

استقبلت صباح اليوم الأحد 24/5/1441هـ مدارس حفر الباطن عودة أكثر من 104 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد أن أنهت الإدارة استعداداتها لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني من العام 1441هـ ، في ما يزيد عن 567 مدرسة (بنين- بنات) يمثلون المراحل الثلاث (ابتدائي – متوسط – ثانوي) ، وكان في مقدمة استقبال الطلاب سعادة مدير التعليم والمساعدين والقيادات التربوية من الإدارة ،
وعن الاستعدادات المبكرة لبداية فصل دراسي جديد كشفت الإدارة عن توزيع الأدوار الرقابية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة ، مهيبة بجميع قادة وقائدات المدارس إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم، وذلك من خلال التأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي في الفصل الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.

وقد أتمت إدارة تعليم حفر الباطن تجهيزاتها لبداية دراسية جادة بعد أن تم توزيع المقررات اللازمة وصيانة المدارس وإكمال المتطلبات، مؤكدة على تهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول بجميع جوانبها ، مع التأكيد على متعهد المقصف بتوفير الإفطار الصباحي من اليوم الأول ، وتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول أيضًا ، وكذلك توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين والمعلمات وجميع الطلاب والطالبات.

من جانبه هنأ مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي منسوبي ومنسوبات التعليم وأبناءنا وبناتنا الطالبات بالمدارس عودتهم للمدارس بعد نهاية الفصل الدراسي الاول والتمتع بالإجازة السعيدة ، مؤكدا على البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الثاني ، ويذكر أن المدارس بالمحافظة تباشر دوامها بالتوقيت الشتوي المعمول به قبل الإجازة ، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين والبنات) عند تمام الساعة 15 .7 وتبدأ الحصة الأولى 7.30 .

وطبقًا لجدول التقويم الدراسي الجديد للنصف الثاني من العام 1441هـ بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الكريم بتقديم الاختبارات لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ وبداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية تبدأ يوم الاثنين 18 / 9 / 1441هـ وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هـ ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441هـ وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ .

في حين ستكون عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441هـ وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم.

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