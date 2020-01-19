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بلدية القطيف تزيل مظلات السيارات المخالفة في المحافظة

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بلدية القطيف تزيل مظلات السيارات المخالفة في المحافظة

بلدية القطيف تزيل مظلات السيارات المخالفة في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=822485
القطيف - المناطق

نفذت بلدية محافظة القطيف حملة لإزالة مظلات السيارات المخالفة أمام المنازل وعلى الأرصفة والشوارع العامة في مدن وقرى المحافظة، نظرا لما تشكله من خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات إضافة إلى تشويهها للمنظر العام للأحياء.

يأتي ذلك بعد أن اشعار البلدية لأصحاب مظلات السيارات أسبوعين للإزالة بعد أن وجهت لهم إنذارات قبل إزالتها، للقضاء على الممارسات التي تؤدي إلى تشويه الصورة الحضارية للمحافظة، وذلك ضمن مبادرة إزالة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس/ محمد الحسيني إن إزالة مظلات السيارات المخالفة في المحافظة جاءت بهدف تحسين المشهد الحضري. مضيفا: «حسب التعليمات لا بد أن تكون المظلة داخل حد الملكية الخاصة وليس خارجه»، مشيرا إلى أن التنبيه برفع المظلات المخالفة يأتي قبل الشروع في إزالتها، مؤكدا أن الكثير من هذه المظلات يوجد في الطريق العام مما يتسبب في عرقلة حركة السير وإعاقة دخول سيارات الخدمات والطوارئ.

ولفت إلى أن الحملة تهدف أيضا إلى الحد من انتشار ظاهرة المظلات العشوائية والمخالفة على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية، إلى جانب الحواجز الحديدية، تماشيا مع تعليمات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بإزالة المظلات المخالفة والتجاوزات.

وأشار إلى أن البلدية لم تصدر أي تصاريح لتركيب المظلات أو الحواجز أمام المنازل، مؤكدا تطلعه لتفهم أصحاب هذه المظلات أن ما يتم تركيبه على الأرصفة والطرق والشوارع خارج الأملاك يعد مخالفة صريحة يتم التعامل معها حسب النظام، ودعا الجميع إلى التعاون لجعل المحافظة أكثر جمالا وتنظيما

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