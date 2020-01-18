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أكثر من 97 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الثاني

أكثر من 97 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الثاني

منطقة نجران
مدارس الجوف تستقبل أكثر من ٩٢ ألف طالب وطالبة غداً

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أكثر من 97 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الثاني

أكثر من 97 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران ينتظمون في أول يوم دراسي للفصل الثاني
http://almnatiq.net/?p=822503
المناطق - نجران

استقبلت مدارس التعليم العام والأهلي التابعة لتعليم منطقة نجران اليوم أكثر من 97 ألف طالب وطالبة، وذلك مع أول أيام انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.
ووقف مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي ،ميدانياً على عدد من المدارس بهدف الاطلاع على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس.
وأكد العتيبي، أن تعليم نجران استعد مبكراً لانطلاقة الفصل الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية، ووضع الخطط والزيارات الإشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، واستقبال الطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم وتوفير جميع الخدمات الأساسية، -سائلاً الله تعالى- أن يكون هذا العام الدراسي إيجابياً من خلال رفع طاقات الطلبة وتزويدهم بجميع المهارات والمعارف التي يحتاجون إليها.

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