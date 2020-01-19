” البيئة” ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا

المناطق - واس

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي أسبانيا وألبانيا.

وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي أسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie .