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” البيئة” ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا

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” البيئة” ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا

” البيئة” ترفع حظر استيراد المواشي الحية من أسبانيا وألبانيا
http://almnatiq.net/?p=822506
المناطق - واس

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من دولتي أسبانيا وألبانيا.
وأوضحت الوزارة أن رفع الحظر يأتي بناء على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي أسبانيا وألبانيا، بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، وكذلك التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie .

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