الأمير خالد الفيصل يستقبل الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع الدراسات الإسلامية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية في فرع الدراسات الإسلامية لهذا العام الدكتور محمد هاشم غوشة.

وهنأ سموه؛ الدكتور غوشة بمناسبة نيله الجائزة في فرع الدراسات الإسلامية عن موضوع “تراث القدس الإسلامي” نظير “غزارة أعماله حول تاريخ القدس وآثارها عبر العصور ، وتنوع إنتاجه العلمي ، متمنياً له المزيد من التوفيق الإنجازات.

من جهته أشاد الدكتور غوشة بالدور الريادي لجائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام ، والدراسات الإسلامية ومختلف العلوم.