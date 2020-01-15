غرة جمادى الثانية تدشين مبادرة بلدي الباحة لفتح وتوسعة طريق العرق ببني سار

المناطق - الباحة

بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط تنطلق يوم الأحد غرة جمادى الثانية مبادرة المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة مع أمانة منطقة الباحة وفرع وزارة النقل ومشاركة مجتمعية مع عدد من المؤسسات الأهلية لفتح وتوسعة طريق العرق ( مدخلة ) بمسافة 7 كيلو متر تقريباً.

وأشار رئيس المجلس البلدي أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني بأن الطريق يقع شمال بني سار ويمتد لبيدة ليصل إلى منتزه شتوي يتميز بأشجار الزيتون وشلالات المياه ودفء الطقس شتاءً واعتداله صيفا

وبين آل هادي الهدف من المشروع بزيادة عدد المنتزهات في المنطقة، وتوفير منتزه قريب يخدم أبناء المنطقة في فصل الشتاء، واستطرد بقوله كانت ولادة الفكرة من المجلس البلدي لإشراك القطاع الخاص في التنمية وتم بالفعل وضع خطة عمل

بحصر ملاك المعدات الثقيلة والتواصل معهم وشرح المبادرة لهم ومعرفة مدى استعدادهم للمشاركة في هذا العمل التطوعي النبيل.

مع قيام الأمانة بتخطيط الطريق ووضع الأستيكات على جانبي الطريق ليكون بعرض 12م، وتحديد زمن انطلاقة المبادرة صباح يوم الأحد الموافق 1/6/1441هـ ويتفضل سعادة أمين منطقة الباحة ورئيس المجلس البلدي بتدشين انطلاقة العمل بحضور عدد من من معرفي القرى وأصحاب الشركات والمؤسسات وأعضاء المجلس ومسئولي الأمانة، وأضاف بأنه عند الانتهاء من إكمال المرحلة الأولى(تمهيد الطريق) سيتم بمشيئة الله تكريم جميع المشاركين من قبل سمو أمير المنطقة، كما أن الأمانة ستتولى إنهاء أعمال السفلتة والإنارة وعمل الاستراحات والمظلات والملاهي.

وقدم آل هادي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي بالغ شكره وتقديره لأصحاب المعدات المشاركين في هذا العمل الوطني النبيل لتجاوبهم حيث اعطوا صورة ناصعة للمواطن السعودي

كما قدم شكره وتقديره لأمانة منطقة الباحة لمساندتها الايجابية.

تجدر الإشارة أن مشتى مدخلة سيكون إضافة لرصيد السياحة في منطقة الباحة.