أمير تبوك يطلع على تقرير عن سير بداية الفصل الدراسي الثاني

المناطق - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي واطمأن سموه على سير العملية التعليمية مع توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد في مراحل التعليم العام إلى مدارسهم مع انطلاقة هذا الفصل الدراسي .

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري , حيث أكد سموه خلال اللقاء أهمية الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.

فيما أعرب مدير تعليم منطقة تبوك، عن شكره وتقديره ومنتسبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من سمو أمير المنطقة واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.