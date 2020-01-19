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الأمير فهد بن سلطان يطلع على تقرير الخدمات الصحية في منطقة تبوك

الأمير فهد بن سلطان يطلع على تقرير الخدمات الصحية في منطقة تبوك

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الأمير فهد بن سلطان يطلع على تقرير الخدمات الصحية في منطقة تبوك

الأمير فهد بن سلطان يطلع على تقرير الخدمات الصحية في منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=822525
المناطق - تبوك
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في المشروعات كافة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي, حيث اطلع سموه على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.

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