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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8449.29 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8449.29 نقطة

منوعات
الأمير فهد بن سلطان يطلع على تقرير الخدمات الصحية في منطقة تبوك

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غرة جمادى الثانية تدشين مبادرة بلدي الباحة لفتح وتوسعة طريق العرق ببني سار

غرة جمادى الثانية تدشين مبادرة بلدي الباحة لفتح وتوسعة طريق العرق ببني سار

منطقة الباحة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8449.29 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8449.29 نقطة
http://almnatiq.net/?p=822528

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 10.51 نقاط ليقفل عند مستوى 8449.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 على تراجع.
وكانت أسهم شركات جبسكو، والحكير، وإكسترا، وسيسكو، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب، وأسمنت تبوك، والتعاونية، والشرقية للتنمية، ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.98% و 1.98%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 127.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7518.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1677 صفقة.

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