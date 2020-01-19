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أمانة الاحساء .. 448 ألفاً مذبوحات المسالخ في 2019

أمانة الاحساء .. 448 ألفاً مذبوحات المسالخ في 2019

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أمانة الاحساء .. 448 ألفاً مذبوحات المسالخ في 2019

أمانة الاحساء .. 448 ألفاً مذبوحات المسالخ في 2019
http://almnatiq.net/?p=822534
المناطق - الأحساء

كشف تقرير احصائي صادر عن وكالة الخدمات بأمانة الاحساء عن ان اجمالي مذبوحات مسالخ الأمانة الثلاثة من الانعام للعام 2019م بلغ448133 ( أربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ) رأساً من الانعام ” إبل ، بقر ، ضأن ” ، كما تمت الاتلافات  لـ  880 رأساً من الانعام التي اثبتت الفحوص البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواءً اتلافاً كُلياً اوجزئياً.

 

 وذلك وفق ما افاد به أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم والذي ذكر ان الأمانة تسعى وبصفة مستمرة الى تطوير آليات وخطط عمل المسالخ وخاصةً فيما يتعلق بالاستلام والتسليم للذبائح وترقيمها مع الاخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى اقل فترة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار لقاصدي المسالخ ، اضافةً الى تجهيز مركبات مطابقة لمواصفات صحة البيئة لنقل اللحوم وإيصال الذبائح إلى مواقعها بحاله سليمة في فترة زمنية وجيزة ، بالاضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم ،مبيناً أن الأمانة خصصت (لجنة الذبح العشوائي) والتي تُعنى بمتابعة الذبح العشوائي والمراقبة الميدانية الدورية بحيث تواصل هذه اللجنة أعمالها لمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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