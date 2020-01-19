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أمير منطقة تبوك يواسي أسرة السعيد

أمير منطقة تبوك يواسي أسرة السعيد
http://almnatiq.net/?p=822540
المناطق - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أسرة السعيد في وفاة فقيدهم سداد بن محمد السعيد، مدير تلفزيون تبوك وعضو مجلس المنطقة سابقاً.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته مبرزاً مناقب الفقيد طيلة فترة عمله والتي قضاها في خدمة الوطن ، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه, أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة، والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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