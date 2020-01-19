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د. الشلعان: أبنائنا الطلبة يشكلون حجر الزاوية في بناء مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية

المنطقة الشرقية

د. الشلعان: أبنائنا الطلبة يشكلون حجر الزاوية في بناء مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية

د. الشلعان: أبنائنا الطلبة يشكلون حجر الزاوية في بناء مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية
http://almnatiq.net/?p=822543
الدمام - عبدالله السعيدي

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بأن أبنائنا الطلاب والطالبات يشكلون حجر الزاوية في بناء ودعم مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا الغالية، فالوطن يعتمد بعد الله على أبنائه المخلصين الأوفياء الذين يدركون ويقدرون قيمة ومعنى الوطن ومكانته، للحاق بركب رؤية المملكة الطموحة 2030، في ظل الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة “أعزها الله” والذي تترجمه وزارة التعليم على أرض الواقع ممثلة في وزيرها معالي الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي النائب ومعالي المساعد.

     وقد هنأ مدير التعليم الدكتور الشلعان أبنائه وبناته الطلبة، خلال وقوفه صباح اليوم على باكورة سير اليوم الدراسي للفصل الثاني في عدد من مدارس المنطقة، متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق والّسداد، مؤكداً في سياق كلمته بأن كل الجهود المبذولة والقرارات الجديدة والصائبة من قبل قيادتنا الرشيدة، تتمحور حول النهوض بخارطة المنظومة التعليمية وبما يسهم في تحقيق تحصيل علمي متميز ومأمول في ظل تهيئة الظروف المناسبة ومن ذلك تقديم الاختبارات لهذا الفصل الدراسي، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعاً مسئولية أكبر للنهوض بجودة قطاع التعليم في مملكتنا الحبيبة والاستثمار الأمثل في أبنائنا الطلبة.

     كما وقدم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس الذين يعملون بكل تفانٍ لدفع عجلة التعليم بما يحقق الأهداف المنشودة.

     جدير ذكره استقبلت ١٩٠٠ مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية صباح اليوم الاحد عودة أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بعد قضاء اجازة منتصف الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١ إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها إدارة تعليم المنطقة لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها وضمان انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني حافلة بالعطاء.

 

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