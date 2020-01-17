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أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة

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أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة

أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=822562
المناطق - عرعر

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، ، التقرير السنوي لفرع إدارة الاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة .
وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه مدير الفرع زيد بن فنطول العنزي أهم إسهامات الفرع في تعزيز التواصل مع المسؤولين لخدمة المواطن، وتفعيل الربط الإلكتروني الآمن بين القطاعات الحكومية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الأجهزة الأمنية والحُكُومِيّة بالمنطقة .
ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية .
وأعرب مدير فرع الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال فرع الإدارة بالمنطقة .

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