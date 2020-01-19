أمير القصيم يطلع على خطوات اكتمال افتتاح مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مركز القصيم العلمي, بمكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, يرافقه مدير تعليم عنيزة خالد الحربي ، وعضوي مركز القصيم العلمي حمد الزامل واحمد الشبل وأعضاء اللجنة التأسيسية لمركز القصيم العلمي, للاطلاع على مراحل اكتمال إنشاء المركز والمقام بمحافظة عنيزة.

حيث استمع سموه من قبل عضو مركز القصيم العلمي احمد بن عبدالله الشبل عن مراحل الاستعدادات لاكتمال إنشاء المركز على مساحة 47 ألف م2 ويحوي على واحة الزامل للعلوم ، ومركز محمد الشبيلي العلمي للوحدات العلمية, مضيفاً لسموه على أن المركز يتضمن 10 وحدات علمية تشتمل على الفضاء والطيران والعلوم الحيوية والذكاء الاصطناعي والصناعات الكيميائية, مؤكداً لسموه على أن المركز حصل على شهادة الاتحاد العلمي للمراكز العلمية astc ويعتبر الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته كافة الخطوات لإنشاء مركز القصيم العلمي.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم على الاهتمام الكبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد – حفظهم الله – بالتعليم وما ينمي مواهب وقدرات الشباب العلمية, مثنياً على ما يحتويه مركز القصيم العلمي من تخصصات ووحدات علمية متنوعة, مبيناً على أن ما يحتويه المركز من علوم وحصوله على شهادة الاتحاد العالمي للمراكز العلمية يعكس فخراً واعتزازاً للوطن وابناءه بشكل عام, وسيكون من أهم المراكز العلمية على مستوى الوطن ـ بإذن الله ـ , مقدماً شكره لوزارة التعليم ممثلة بمعالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ ولأعضاء اللجنة التأسيسية على جهودهم ولكافة الداعمين لإنشاء المركز, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.