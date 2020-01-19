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في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام

في مجال مكافحة العدوى وزارة الصحة تعتمد تخصصي الطائف كمركز متميز لمدة 3 أعوام
http://almnatiq.net/?p=822578
الطائف - عادل الزهراني

كرمت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة ممثلة بالمدير العام لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بالوزارة الدكتور خالد العنزي  مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد تحصله على ثلاث جوائز على مستوى مستشفيات المملكة تمثلت بالحصول على المركز الأول في مبادرة تحديث وتطوير المكونات الأساسية لبرنامج مكافحة العدوى وأيضا حصول الدكتور سلوى سعد غياتي على أفضل جائزة أفضل الممارسين الصحيين في مجال مكافحة عدوى علي مستوى المملكة وجاءت الجائزة الثالثة بحصول المستشفى على المركز الثاني في مبادرة مراكز التميز على مستوى المرافق الصحية بالمملكة حيث تم اعتمادها  لمده ثلاث أعوام .
وتعتبر مبادرة التميز التي أطلقتها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية مطلع العام الماضي 2018 مبادرة تسعى إلى اختيار مراكز رائدة ومرجعية في مجال مكافحة العدوى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة وفق معايير تم وضعها لاختيار المستشفيات المتميزة وفقًا للمعايير العالمية التي تسعي إلى جودة برامج مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية بالمملكة .

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